CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" programında skandal: Jeremy Rifkin oturduğu yerden muhalefete ders verdi! Tepki yağıyor: Türkiye bunu hak etmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısında ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin’in toplantıya gelmeye tenezzül bile etmeyip video konferans ile bağlandı. İthal danışmanın tavrı, sosyal medyada alay konusu olurken tepkiler peş peşe geldi. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek; Türkiye’ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor, sen de ana muhalefet lideri olarak ekibinle oturup dinliyorsun, sömürge ruhlusunuz. Türkiye bunu hak etmiyor" dedi. Zafer Şahin ise "Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Jeremy Rifkin'in yaptığı İngilizce konuşma salondakiler için Türkçeye çevrilmedi kimse konuşmayı anlamadı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki vizyon toplantısı, Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Jeremy Rifkin, toplantıya video konferansla bağlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.
ÇEVİRİ KULAKLIĞI VE İLETİŞİM FİYASKOSU
Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa da yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUDU
Amerikalı danışmanın yaptığı kimse tarafından anlaşılmayan konuşma uzadıkça uzayınca Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı.
Muhalefete adeta ders anlatır gibi açıklamalarda bulunan Rifkin, şunları söyledi:
"Bilimsel, teknik ve ekonomik girdi sağlayacağım. Türkiye'nin kapsamlı bir yön haritası oluşturmasına yardımcı olacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ülkesini bir dönüşümden geçirecek. Bu bir sanayi dönüşümü. Benim ekibim AB'de temel mimari görevlerde yer aldı ve ayrıca Çin'de… Sayın Acemoğlu ile birlikte çalışıyor olmak mutluluk verecek bana.
Son dönemdeki iklim çalışmaları bize şunu gösteriyor. Akdeniz'deki ülkeler dünyanın geri kalanında yüzde 20 daha hızlı ısınıyor. En hızlı yağmur azalımı da bu bölgede görülüyor. Bu şekilde devam ederse burası yaşanamaz hale gelecek. Her Akdeniz ülkesinin bu konuyu ele alması gerekiyor. Birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz. Bütün Türk halkının dayanışma içerisinde olması gerekiyor bu yolculukta. Bunu akılda tutarak bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de Akdeniz havzasında yaşayan insanlar iklimin farkında. Çok ciddi seller yaşanıyor. Yaz aylarına geldiğimizde ise kuraklık ve susuzluk yaşanıyor."
"TÜRKİYE'YE GELMEYE BİLE TENEZZÜL ETMEMİŞ"
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, adeta fiyaskoya dönüşen Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'nin ikinci Yüzyıl' programını eleştirerek; "Türkiye gibi büyük bir ülkenin 2. Partisisin, ana muhalefetisin. Amerikalı danışmanın Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmemiş. Oturduğu evinden size ders anlatıyor" dedi.
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren başka bir isim de gazeteci Zafer Şahin oldu.
Şahin: Sonunda bu da oldu… Emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ün kurduğu parti, vizyon belgesini Amerikalı danışmana video bağlantı ile açıklatıyor! Müstemleke Valisi sanki..Adam zahmet edip Türkiye'ye bile gelmiyor!! Siyasal iletişim faciası nedir diye soran olursa bu videoyu gösterin.
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ise; Vah, vah. Bu kadarı da olmamalıydı... Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yön verecek 70 isimle yola çıktığını açıkladı. Onların şunun bunun için değil "Vatanları için çalışacaklarını" söyledi. İyi de onlardan en çok güvenip baş sıraya yerleştirdiklerinin vatanları Türkiye değil ki!
Gazeteci Cem Küçük: Jeremy Rifkin akıllı telefonları anlattı. CHP'lilerin bunu dinlemek için danışman tutmasına gerek yoktu. Sokakta 15 yaşındaki bir çocuğu çevirse daha detaylı anlatırdı.
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