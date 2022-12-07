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TBMM'de HDP'lilerden provokasyon: Terörist başına özgürlük isteyip kürsüden tülbendini fırlattı

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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TBMM’de HDP’lilerden provokasyon: Terörist başına özgürlük isteyip kürsüden tülbendini fırlattı

HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye geldi. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı. HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

2023 yılı bütçe görüşmeleri TBMM'de sürüyor. Zaman zaman çeşitli gerilimlere sahne olan görüşmeler sırasında, HDP'li vekiller ise çeşitli provokasyonlara başvuruyor.

HDP'Lİ REMZİYE TOSUN'DAN MECLİS'TE HADSİZ SÖZLER: TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' dedi.

TÜLBENTLİ PROVOKASYON

Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı.

Tosun skandal açıklamalarında şunları söyledi:

"Geldiğimiz aşamada her baskı yöntemi uygulandı, devam ediyor. Çözümsüzlükte ısrar eden yöntemler direnişle karşılandı.Ülkenin birçok yerinde barış ve adalet nöbetleri devam ediyor. Şimdi barışa, hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Geleneklerimizde beyaz tülbendini yere atan kadınların bugün bu gücünü kullanması gerekiyor. Çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu barış gelmesi için, tülbendimi savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı tecridi kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın"

DÜN DE 'KÜRTÇE' PROVOKASYONUNA GİRİŞİLMİŞTİ

HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı.

Meclis Başkanvekili CHP'li Haydar Akan'ın uyarılarına rağmen konuşmasını Kürtçe sürdüren Taşçıer'in mikrofonu kapatılınca; hem Taşçıer hem de HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 'mikrofon kapatmaya' tepki gösterdi.

Akan tepkilerin ardından ''Herkesin bir ana dili var. Kürsüde ana dilimle konuştuğumda kimse beni anlayamaz. Hepimizin anlayabilmesi lazım. İki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümü yapamaz. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Kesmem için resmi dilde konuşursa memnun olurum'' açıklamasında bulundu.

Taşçıer'in 'Ben kendi ana dilimde konuşacağım' deyince ise Akan, ''O zaman konuşmanıza müsaade edemem. Size bir süre müsaade ettim. Kalan sürenizi Türkçe devam edin ki sizi anlayabileyim'' ifadelerini kullandı.

HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

HDP’den TBMM’de tülbentli provokasyon HDP'DEN TBMM'DE TÜLBENTLİ PROVOKASYON

Meclis’te ’Kürtçe’ tartışması

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