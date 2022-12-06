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Meclis'te 'Kürtçe' tartışması: HDP'li İmam Taşçıer'in mikrofonu kapatıldı

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Meclis’te ’Kürtçe’ tartışması: HDP’li İmam Taşçıer’in mikrofonu kapatıldı

HDP vekili İmam Taşçıer, Meclis'teki bütçe konuşmasını Türkçe yerine Kürtçe yapınca tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akan uyarılarını dinlemeyen HDP vekilinin mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine tartışmaya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dahil oldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda sürüyor. Büyük gerginliklere sahne olan görüşmelerde, bir de 'Kürtçe' krizi yaşandı.

HDP vekili İmam Taşçıer, kürsüdeki konuşmasını Kürtçe yapmak istedi.

Meclis Başkanvekili CHP'li Haydar Akan'ın uyarılarına rağmen konuşmasını Kürtçe sürdüren Taşçıer'in mikrofonu kapatılınca; hem Taşçıer hem de HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 'mikrofon kapatmaya' tepki gösterdi.

HDP'LİLER İLE CHP'Lİ AKAN ARASINDA TARTIŞMA

Akan tepkilerin ardından ''Herkesin bir ana dili var. Kürsüde ana dilimle konuştuğumda kimse beni anlayamaz. Hepimizin anlayabilmesi lazım. İki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümü yapamaz. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Kesmem için resmi dilde konuşursa memnun olurum'' açıklamasında bulundu.

Taşçıer'in 'Ben kendi ana dilimde konuşacağım' deyince ise Akan, ''O zaman konuşmanıza müsaade edemem. Size bir süre müsaade ettim. Kalan sürenizi Türkçe devam edin ki sizi anlayabileyim'' ifadelerini kullandı.

HDP GRUP BAŞKANVEKİLİ BEŞTAŞ CHP'Lİ AKAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da söz alarak Akan'a tepki gösterdi. "Yüzlerce Kürtçe bilen var... 30 milyonu aşkın Kürdün dili..." ifadelerini kullanan Beştaş'a; Akan, "Benim ana dilim de farklı ben de konuşsam anlayamazsınız. 30 milyon anlıyor 50 milyon anlamıyor." diyerek yanıt verdi.

Tartışmanın uzamaması için Akan birleşime ara verdi.

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