Meclis’te ’Kürtçe’ tartışması: HDP’li İmam Taşçıer’in mikrofonu kapatıldı

HDP'LİLER İLE CHP'Lİ AKAN ARASINDA TARTIŞMA

Akan tepkilerin ardından ''Herkesin bir ana dili var. Kürsüde ana dilimle konuştuğumda kimse beni anlayamaz. Hepimizin anlayabilmesi lazım. İki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümü yapamaz. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Kesmem için resmi dilde konuşursa memnun olurum'' açıklamasında bulundu.

Taşçıer'in 'Ben kendi ana dilimde konuşacağım' deyince ise Akan, ''O zaman konuşmanıza müsaade edemem. Size bir süre müsaade ettim. Kalan sürenizi Türkçe devam edin ki sizi anlayabileyim'' ifadelerini kullandı.