TBMM'den AK Partili vekil Çağatay Kılıç’a küfreden CHP'li vekil Atilla Sertel’e ‘kınama’ cezası
TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür etmesi sebebiyle, Meclis İçtüzük gereği; ‘kınama’ cezası verildi.
TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı.
Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.
Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı.
Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.
CHP'Lİ VEKİL ATİLLA SERTEL'E 'KINAMA' CEZASI
TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; 'kınama' cezası verildi.
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