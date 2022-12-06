TBMM’den AK Partili vekil Çağatay Kılıç’a küfreden CHP’li vekil Atilla Sertel’e ‘kınama’ cezası

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı.

Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.