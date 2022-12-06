Meclis'te 'Kürtçe' tartışması: HDP'li İmam Taşçıer'in mikrofonu kapatıldı tartışma alevlendi

HDP vekili İmam Taşçıer, Meclis'teki bütçe konuşmasını Türkçe yerine Kürtçe yapınca tartışma yaşandı. CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akan uyarılarını dinlemeyen HDP vekilinin mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine tartışmaya HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dahil oldu.