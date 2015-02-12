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Savcıdan "38 gazetecinin evini basın" talimatı

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Giriş Tarihi: 12.02.2015 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Savcıdan 38 gazetecinin evini basın talimatı

Casusluktan tutuklu eski emniyet amiri, Silivri'den avukatı aracılığıyla "Selam" kumpasını deşifre eden 8 gazete, 38 gazeteci hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusu "özgür basını" susturma aracı haline getirildi.. Savcı, 38 gazeteci hakkında "evlerini basın, bilgisayarlarına el koyun." talimatı verdi. İşte ayrıntılar.

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