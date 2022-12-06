Son dakika: Bütçe görüşmelerinde gerginlik | TBMM Başkanı Şentop’tan flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' sözleri sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?