Son dakika: Bütçe görüşmelerinde gerginlik | TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklama
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' sözleri sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen 2023 yılı bütçe görüşmelerinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yalan ve iftiralardan ibaret siyasetini Gazi Meclis'te de yineledi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu meclise Gazi Meclis diyorsunuz değil mi? Öyle diyorlar..." sözlerini kullanarak TBMM'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu AK Partili vekillerin tepkilerine ise 'Bırakın bu ayakları' diyerek skandal bir yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun 'gazi meclis' sözleri sonrası açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Önce TBMM milli mücadeleyi yöneten Meclis'tir, daha sonra devletimizi kuran bir Meclis'tir. Bu Meclisimizin gazilik ünvanını tesadüfen elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada kahramanca direnişte bulunan arkadaşlarımız göstermiştir. Bu Meclis'e hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer bu parlamenetoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz?
Eleştirilecek konular olabilir ama bu Meclis'e karşı bir saygısızlığı hiç kimsenin mazur görmemesi mümkün değil.
Burası kişisel mekanlarımız değil. Burası milletimizin mekanıdır. Milletimizi temsil edenlerin bulunduğu mekandır. Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir" ifadelerini kullandı.
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