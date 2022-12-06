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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 24 şüpheliden 22’si gözaltına alındı.

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