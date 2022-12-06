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FETÖ yapılanmasına ağır darbe! İnlerine giriliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022
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FETÖ yapılanmasına ağır darbe! İnlerine giriliyor

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yürütülen operasyonlar kapsamında 2012 JAMYO (Jandarma Meslek Yüksek Okulu, 2014-2015 yıllarında JATEK (Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu), mülakat sınavlarında aday numarası üzerinden kodlama yapılarak sızdıran 17 kişi ile emniyet mahrem yapılanmasındaki 24 kişi olmak üzere toplamda 41 kişiye operasyon düzenlendi.

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