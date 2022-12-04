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9 FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı

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Giriş Tarihi: 04.12.2022 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
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9 FETÖ’cü yurt dışına kaçarken yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, aralarında kamudan ihraç edilen askeri personellerin de bulunduğu 9 şahsın tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandığını açıkladı.

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