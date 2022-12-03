FETÖ'nün 521 ankesör hattı daha deşifre oldu! Mahkemeden suç duyurusu
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarının kritik kamu kurumlarındaki FETÖ mensuplarıyla iletişim kurmak için kullandığı 521 yeni ankesör ve sabit hattını ortaya çıkardı. Mahkeme, bu hatların ankesör sorgu havuzuna dahil edilmesi ve numaralar üzerinden örgütsel görüşme yapanların belirlenmesi için suç duyurusunda bulundu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasınca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere kritik kamu kurumlarında görev yapan örgüt mensuplarına ulaşmak için kullanılan 521 yeni ankesörlü/sabit hat tespit edildi.
Terör dosyalarına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi ikinci heyeti, yargılamalar sırasında FETÖ'nün mahrem yapılanması tarafından kullanıldığı belirlenen ancak kayıtlarda olmayan bazı sabit numaraları fark etti.
Araştırma sonucu büfe gibi işletmelere tahsis edilen sabit hatların yanı sıra kontörlü kartlarla çalışan bu numaralardan örgüt mensubu asker, polis ve yargı mensubu gibi kamu görevlilerinin ardışık ve periyodik arandıklarını tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen mahkeme heyeti, bu numaraların emniyetin sorgu havuzundaki yaklaşık 20 bin sabit/ankesör hat arasında olup olmadığını sordu.
Numaraların daha önce soruşturma ve yargılamalara konu edilmediğinin belirlenmesi üzerine mahkeme heyeti, ortaya çıkardığı 521 hattın sorgu havuzuna dahil edilmesini istedi.
Ayrıca bu numaralar üzerinden ardışık aranan örgüt mensuplarının tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunan mahkeme heyeti, ankesör soruşturmaları kapsamında bu yeni gelişmeyi ilgili kurumlara da bildirdi.
"TESPİT EDİLMEYEN ÇOK SAYIDA HAT VAR"
Mahkeme Heyeti Başkanı Okay Koç'un imzasının bulunduğu suç duyurusu dilekçesinde mahrem imamların, TSK başta olmak üzere kritik kamu kurumlarında görev yapan örgüt mensuplarının deşifre olmaması için bir dönem ankesörlü hatlar üzerinden irtibat sağladıkları belirtildi.
FETÖ mahrem yapılanmasının bu yöntemi 2000'li yılların ortalarında kullanmaya başladığına dikkat çekilen dilekçede, örgütün 2014'ten sonra ByLock, Kakao Talk, Eagle, Coco Voice gibi internet tabanlı programlara yöneldiğine ancak gerek duyuldukça ankesörlü hatlardan iletişime devam ettiğine işaret edildi.
Bu tespitin örgüt mensuplarının HTS kayıtlarından anlaşıldığı ifade edilen dilekçede, bugüne kadar deşifre edilen binlerce sabit hattın yanı sıra mahrem imamların periyodik kullandığı çok sayıda ankesör hattının ise henüz belirlenmediği kaydedildi.
Yargılamalar sırasında mahkeme heyetinin bizzat bu durumla karşılaştığı vurgulanan dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Sabit hat soruşturma ve kovuşturma dosyalarının tamamına yakınında bulunan bu eksiklerin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla mahkememizce, bugüne kadar tespit edilen 305 sabit hat yönünden daha önce suç duyurusu yapılmıştı. Yine mahkememizce sanık HTS'lerinden tespit edilip kolluk birimlerinde yaptırılan ve devam eden saha araştırmalarında belirlenen ve sorgu havuzunda yer almayan 216 sabit hattın da (toplam 521 sabit hat) sorgu havuzuna dahil edilmesi, HTS kayıtlarının temin edilip gerekli analiz çalışmaları yapılması, ulaşılan sonuçlara göre örgütsel iletişim modeline uygun olan arama kayıtlarında geçen numaraların fiili kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılması, haklarında soruşturma ve kovuşturma devam edenler yönünden ise dosyalarına delil mahiyetinde gönderilmesi için tespit edilen 521 sabit hat yönünden ilgili başsavcılıklara suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
Ankesör soruşturmaları için oluşturulan sorgu havuzunda, 2012'den sonraki HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan dilekçede, örgüt mensuplarının bu tarihlerden önce de sabit hatlar üzerinden görüştükleri, bu nedenle ankesör soruşturmaları için 1 Ocak 2007'nin milat kabul edilmesi gerektiği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Düzce TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE: 3 Aralık TOKİ Düzce 2+1 ve 3+1 ilçe ilçe kura sonuçları İSİM LİSTESİ sorgulama!
- Kamu dışı ASÇ kadro son durum: Sağlık Bakanlığı Aile Sağlığı Çalışanları kadroya geçecek mi? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru...
- KARA KIŞ! İstanbul ve o illerde sağanak! 3 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarısı! Şemsiyesiz çıkmayın! SON DAKİKA HABERLER
- SEVGİ VARSA ENGEL YOKTUR! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve sözleri! Resimli, en güzel ve anlamlı sözler!
- SON DEPREMLER: 3 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu!
- TOKİ 500 TL ücret iadesi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ başvuru ücret iadesi yapılacak mı, var mı?
- Yalı Çapkını İbrahim diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Cansu Fırıncı kimdir, kaç yaşında? İşte ayrılış nedeni...
- İstanbul TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Çatalca kura sonuçları açıklandı mı? Nihai isim listesi...
- Yalı Çapkını 12. bölüm fragmanı izle: Yalı Çapkını 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'ı ateşten alıyor...
- Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Aralık ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE....
- Yeni bekçi alımı 2022 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illere, kaç kişi yapılacak 2022?
- Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?