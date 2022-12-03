FETÖ’nün 521 ankesör hattı daha deşifre oldu! Mahkemeden suç duyurusu

Yargılamalar sırasında mahkeme heyetinin bizzat bu durumla karşılaştığı vurgulanan dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sabit hat soruşturma ve kovuşturma dosyalarının tamamına yakınında bulunan bu eksiklerin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla mahkememizce, bugüne kadar tespit edilen 305 sabit hat yönünden daha önce suç duyurusu yapılmıştı. Yine mahkememizce sanık HTS'lerinden tespit edilip kolluk birimlerinde yaptırılan ve devam eden saha araştırmalarında belirlenen ve sorgu havuzunda yer almayan 216 sabit hattın da (toplam 521 sabit hat) sorgu havuzuna dahil edilmesi, HTS kayıtlarının temin edilip gerekli analiz çalışmaları yapılması, ulaşılan sonuçlara göre örgütsel iletişim modeline uygun olan arama kayıtlarında geçen numaraların fiili kullanıcıları hakkında soruşturma başlatılması, haklarında soruşturma ve kovuşturma devam edenler yönünden ise dosyalarına delil mahiyetinde gönderilmesi için tespit edilen 521 sabit hat yönünden ilgili başsavcılıklara suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."

Ankesör soruşturmaları için oluşturulan sorgu havuzunda, 2012'den sonraki HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan dilekçede, örgüt mensuplarının bu tarihlerden önce de sabit hatlar üzerinden görüştükleri, bu nedenle ankesör soruşturmaları için 1 Ocak 2007'nin milat kabul edilmesi gerektiği belirtildi.

