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Aranan firari FETÖ'cü Erzurum'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Aranan firari FETÖ’cü Erzurum’da yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs, yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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