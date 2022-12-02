Fuhuş çetesinin elebaşı FETÖ’den açığa alınan astsubay çıktı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonda, hakkında devam eden FETÖ soruşturmaları nedeniyle astsubayken 2016'da açığa alınan, mesleğe döndükten sonra 2019'da yeniden aynı gerekçeyle açığa alınan Y.D. ile onun yönlendirdiği tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, pasaportlarına şüpheliler tarafından el konulan Moldova ve Kırgızistan uyruklu 2 yabancı uyruklunun da aralarında olduğu 13 kadın kurtarıldı.