Son dakika | Suç örgütlerine "Silindir" operasyonu! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da, Suç Örgütlerine karşı başlatılan "Silindir" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Her gün ve her saat sahadayız, basmadık yer bırakmıyoruz. 2022 yılında yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı. 66 suç örgütü çökertildi.