Son dakika | Suç örgütlerine "Silindir" operasyonu! İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da, Suç Örgütlerine karşı başlatılan "Silindir" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu; "Bugün yaklaşık 50 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde 18 organize suç çetesini kapsayan toplam 502 hedefe yönelik "Silindir" kod adlı operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır." dedi.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da, Suç Örgütlerine karşı başlatılan "Silindir" operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Her gün ve her saat sahadayız, basmadık yer bırakmıyoruz. 2022 yılında yapılan operasyonlarda 2 bin 703 kişi gözaltına alındı. 66 suç örgütü çökertildi.
Suç örgütlerine yönelik bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız. Milletimize musallat olduklarında gereğini yerine getireceğiz.
18 organize suç örgütü üyesi toplam 502 hedefe yönelik silindir operasyonu başlamıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır.
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