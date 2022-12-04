İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu! Parti üyeleri birbirine girdi! İşte o görüntüler...
İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde kongre salonunda çıkan kavgada ortalık karışırken yumruklar havada uçuştu. Sakın olun çağrılarına kulak asmayan partililer birbirine girerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...
İYİ Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin'in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349'u oy kullandı
Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin'e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187'sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı'na seçildi.
KONUŞMANIN ARDINDAN BİR ANDA SALON KARIŞTI
Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin'in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı. Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı. İYİ Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık'ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı. Salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.
ALTINDAĞ SONRASI İKİNCİ OLAY
İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde çıkan dev kavgada Ümit Altun isimli partl üyesi baygınlık geçirerek yere yığılırken 2 kişinin kucağında salondan çıkarılmıştı.
ÜYELER YÜZLERİNDEN YARALANDI
Yaşananlar sırasında darp edilen İYİ Parti Rize Gençlik Kolları Üyesi Onur Baş, yüzünden yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
İYİ Parti Rize delegesi Ahmet Çelik ise, İsmail Keskin tarafından darp edildiğini belirtti. Hastanede tedavi altına alınan Çelik'in yüzünde morlukların oluştuğu belirtildi.
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