Kılıçdaroğlu hedef almıştı! Narkotik’ten ’Bataklık’ açıklaması: Cumhuriyet tarihinin uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması

MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU

Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." diye konuşmuştu.

Bakan Soylu'yu açıkça hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var?" demişti.

O sırada vekillerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükselmişti.