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Kılıçdaroğlu hedef almıştı! Narkotik'ten 'Bataklık' açıklaması: Cumhuriyet tarihinin uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Kılıçdaroğlu hedef almıştı! Narkotik’ten ’Bataklık’ açıklaması: Cumhuriyet tarihinin uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur." açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalan gün, Meclis kürsüsünden emniyet teşkilatını hedef alması sonrası yapılan duyuruda, "Bataklık soruşturması Cumhuriyet tarihinin uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde beyaz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır" denildi. Açıklamada ayrıca, "Devletin bu mücadelesine hakikatlerden uzak iftiralarla itibarsızlaştırma değil, moral, güç ve destek verilmesi beklentimizdir" ifadeleri yer aldı.

Dün, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını 'uyuşturucu parasıyla' kapattığı iddiasını bir kez daha gündeme taşımıştı.

CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.

MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU

Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri, "Parayı getir nasıl olursa olsun diye 7 kez yasa değiştirdiler. Yasalar çıktı uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi kirli paraların çamaşırhanesi haline getirdiler. Koca Türk devletini mafya bozuntularına çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin. Tonlarca uyuşturucu geliyor, asıl milli güvenlik sorunu bu." diye konuşmuştu.

Bakan Soylu'yu açıkça hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var?" demişti.

O sırada vekillerden Kılıçdaroğlu'na yönelik "İftira atanların da Allah belasını versin" şeklinde tepkiler yükselmişti.

"İFTİRASINI İSPAT ETMEZSE KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"

Bakan Soylu, yaşananların ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" diyerek tepki göstermişti.

NARKOTİK'TEN KILIÇDAROĞLU'NUN PROVOKASYONUNA AÇIKLAMA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Bataklık Soruşturması hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, operasyonun günlük tartışma malzemesi getirildiği savunularak bunun üzüntü verici olduğu kaydedildi.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Bataklık Soruşturmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır. Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir. Ülkemiz dışında Türk uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen, Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde baz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik operasyonlar soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

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