AK Parti’den 6’lı masanın birbirini yalanlayan siyasi tutumlarına sert tepki: Siz nasıl ortak aday etrafında toplanacaksınız?

"Aylardır güçlendirilirmiş parlamenter sistem demiyor musunuz, parlamenter sistem ile başkanlık sistemi arasında en önemli fark başkanın halkoyu ile seçilmesidir. Hem de yaptığınız yeni anayasa çalışmasında başkanın halkoyu ile seçileceğini söylüyorsunuz. İyi de bu getirdiğiniz sisteme parlamenter sistem değil, en iyi ihtimalle yarı başkanlık sistemi derler. Önce ne getirdiğinize iyi çalışın. Madem hak ve özgürlüklerden bahsediyordunuz ve kanun teklifi yapmayı düşünüyordunuz, başörtüsü için hak ve özgürlük maddesi yazsaydınız ya. Bu millet anayasa değişikliğini yapmıştır. Bu anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı yönetim sistemine geçilmiştir. Bu sisteme bir kişi istedi diye değil, bir parti istedi diye değil, birçok sebebin sonucu bizzat millet tarafından değiştirilmiştir. Şimdi biz bunlara hangi programla halkın karşısına çıkacaksınız, diyorduk, sonunda bir taslak getirmişler. En iyimser ihtimalle milletin karşısına getirdiğiniz bu anayasa teklifi, eğer anayasayı yapacak çoğunluk alırsanız, eğer anayasayı halka götürecek bir çoğunluk alırsanız; ya Meclis'te ya da milletin referandumu ile önümüzdeki seçimlerden sonra anayasallaşması lazım değil mi? Bütün bunları yapacak gücünüz olsa bile bu 2028'ten önce yapılabilecek bir şey değildir. O zaman bu millet sormaz mı 2023'te millete ne vadediyorsunuz ve hangi programla geliyorsunuz. Bu çalışmalar varsayımla ortaya konulmuş şeyler. Görüşlerine saygı duyarız ancak bu millet somut bir programla karşılarına çıkılmasını bekler. 6 artılı masa öyle görünüyor ki bu seçime çok fazla ümit bağlamıyorlar."