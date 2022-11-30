Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar! 6'lı masanın Anayasa önerisine sert tepki
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 5,9'luk depremin meydana geldiği Düzce'yi, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiklerini açıkladı. Büyüme rakamlarını değerlendiren Erdoğan, "Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi. 6'lı masanın Anayasa önerisini sert dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Eski Türkiye'nin ipiyle indikleri kuyudan, terör örgütünün güdümündeki partiyi kollayan ucube bir teklif çıkarttılar. Devlet imkanlarını paylaştıracak paravan şirket arayışı. Seçime kadar bu kirli hırsları ortaya dökmüş olacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, marketlerdeki fiyat farklılıklarına yönelik kontrollerin de sıkılaştırılacağını, Fiyat İstikrar Komitesi'yle bunların takip edileceğini de belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİMİZE ADIM ADIM YAKLAŞIYORUZ
Önceki gün Kabine toplantısı sonrası açıkladığımız kamuda çalışan 424 bin sözleşmelinin kadroya geçirilmesi kararının bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Büyük Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sadece son 2 ayda açılışını yaptığımız projelerin her biri tek başına abide hüviyetindedir.Yusufeli Barajı'nı yerleşimi ve yolları ile hayata geçirdik. Aselsan Silah Sistemleri fabrikası ile savunma sanayimizi güçlendirdik. Türkiye Yüzyılı programımızla milletimize umut ışığı yaktık. Daha uluslararası alandaki temaslarımızı, şehirlerimize kazandırdığımız yatırımları saymıyorum bile.
DÜZCE'Yİ AFET BÖLGESİ İLAN ETTİĞİMİZİ AÇIKLAMAK İSTİYORUM
Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele, mülteci sorunu konusu. Bu 4 ana başlığı herşeyden önce biz başardık, başarıyoruz ve başaracağız. Geçen hafta 5.9 şiddetindeki depremle sarsılan Düzce'yi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettiğimizi açıklamak istiyorum.
TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRMESİ ÇOK KIYMETLİ
Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı dönemde Türkiye'nin büyümesini sürdürmesi çok kıymetlidir. İnşallah 2022'yi dünyaya göre rekor düzeyde kapatarak2023'e iyi bir giriş yapacağız.
BAY KEMAL YALANLAR DÜNYASI İLE MİLLETİN KARŞISINA ÇIKACAK
Ülkemizi 20 yılda asırlık eser ve hizmetlere kavuşturduk. Türkiye'nin dününü olduğu gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. Seçimler geliyor, Bay Kemal yalanlar dünyası ile milletin karşısına çıkacak. Bu yalanları duyacaksınız, göreceksiniz.
Ne yapıp edip her bir ferdi ile 85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız. Bunu da istikbalimizin mimarları olan evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KOLLAYAN UCUBE TEKLİF
Türkiye yeni yönetim sistemi ile güçlendirilmiş parlamenter sistemmiş, bunların palavralarına aldanmayın, buradan bir şey çıkmaz. Burada bol bol masada toplanıp dağıtmak çıkar. Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Türkiye yeni yönetim sistemi ile işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı görünüm kaznamıştır. Diğer ittifak 6'lı masa olarak kamuoyuna çıkmakla birlikte hangi amaçlarla kurulduğu bilinmeyen amorf bir yapıdır. Türkiye'yi eski günlerine döndürmek isteyen arkaik bir proje ile çıktılar. Biz AK Parti kurulurken neler görmedik ki... 8 aylık yönetimler gördük. Benim milletim bunları biliyor. Bu koalisyonlardan bu ülkeye bir fayda geldi mi? Gelmedi. Netice alabildik mi? Alamadık. AK Parti iktidarları ile 20 yıldır istikrar, güven, güçlü devlet var. İşte biz bunu sağladık. Bugüne kadar ne CHP'den ne de şürekasından ülkenin herhangi bir derdine derman olacak hiçbir adıma rastlanmadı.
MASANIN ETRAFINDAKİLER ARTI MASANIN ALTINDAKİ! BUNLARA NE VERİRSEK MUTLU OLURLAR, BUNA ÇALIŞMIŞLAR
Masanın etrafındakiler artı masanın altındaki. Bunlara ne verirsek mutlu olurlar, buna çalışmışlar. Birinin derdi kapanan belediyeler. Bundan sonra belediyeler kapatılmayacakmış. Diğerinin derdi hazine yardımı azmış. Herkese bir şey verelim, bunu yapmak suretiyle oy toplayacaklarını zannediyorlar. Benim milletim bunu yutmaz. Eğer bugün ekonomide Türkiye bir kalkışmanın içerisindeyse bu bir şeyi gösteriyor; Türkiye güçleniyor.
FİYAT FARKLILIKLARINI GİDERMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ
Zincir ve diğer marketlerle ilgili Kabine toplantısında arkadaşlarımıza söyledim, kontrollerimizi daha da sıklaştıracağız. Fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız.Fiyat İstikrar Komitesi iel de bunların takibini yapacağız.
AYIN 3'ÜNDE BİZ DE ŞANLIURFA'DAYIZ, BİZ DE ORADAN AÇIKLAMAMIZI YAPACAĞIZ
Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok.
Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?
İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleri ile nasıl bir mücadele verebilir? Avrupa ve ABD ile ilişkilerini nasıl eşir bir zeminde sürdürebilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir?
Sadece iktidarın hayalini kurarak sergiledikleri kibir bile CHP'nin maskesini düşürmeye yeterlidir. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır.Sandıklara iyi sahip çıkacağız.İnşallah 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...
- 2022-2023 AÖF SINAV TARİHLERİ | AÖF sınav yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi nereden alınır? AÖF güz dönemi ara sınavları ne zaman?
- Bekçilik mülakat sonucu ne zaman açıklanır? Bekçilik sözlü mülakatı geçtikten sonra ne olacak? 2022 EGM bekçilik mülakat sonuç sorulama ekranı
- TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ AVRUPA YAKASI KURA TARİHLERİ!
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2022-2023 ATA AÖF sınav takvimi!
- Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu’nun partneri Mert Ramazan Demir'den SÜRPRİZ itiraf! Mert Ramazan Demir’den samimi açıklamalar
- Tıbbi sekreter, Hemşire ÖSYM başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı başvuru nasıl yapılır?
- HER AY HESAPLARA YATACAK! 2023 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM BURS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR!
- Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı? MEB 2022-2023 AKADEMİK TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı 30.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı! Başvurular nereden yapılacak? Kontenjan ve şartları neler? İŞKUR, ÖSYM BAŞVURU EKRANI
- Yaşa takılanlar için son perde! EYT son durum ne? 1999 girişli olanların tamamı EYT’den yararlanacak mı?