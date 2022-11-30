Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! 6’lı masanın Anayasa önerisine sert tepki

AYIN 3'ÜNDE BİZ DE ŞANLIURFA'DAYIZ, BİZ DE ORADAN AÇIKLAMAMIZI YAPACAĞIZ

Cumhurbaşkanı herhangi bir iade yapamayacakmış. Bu cumhurbaşkanı neden var. Hazırladıkları tezgah böyle. Birilerine başbakanlık vermeleri lazım. Başkanlık sisteminde bu yok.

Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir. Ayın 3'ünde açıklama yapacakmış. Ayın 3'ünde biz de Şanlıurfa'dayız, biz de oradan açıklamamızı yapacağız. Sen açıklamanı yaparken bizi de takip et. Bak bakalım Şanlıurfa'dan ses nasıl geliyor, sendeki sese benziyor mu, benzemiyor mu?

İlkeler yerine çıkarların buluştuğu böylesine arzi bir yapıyla Türkiye güney sınırlarını taciz eden terör örgütleri ile nasıl bir mücadele verebilir? Avrupa ve ABD ile ilişkilerini nasıl eşir bir zeminde sürdürebilir? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarını nasıl bozabilir?

Sadece iktidarın hayalini kurarak sergiledikleri kibir bile CHP'nin maskesini düşürmeye yeterlidir. Ülkemizin içinden geçtiği kritik dönem şahsım dahil hepimizin sorumluluğunu daha da arttırmaktadır.Sandıklara iyi sahip çıkacağız.İnşallah 2023 imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız.



