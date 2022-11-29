Altılı masanın taslağı var ama adayı yok! Eskiye dönüş özlemi içeren taslak toplumda karşılık bulmadı





Cumhurbaşkanının yetkileri parti liderleri tarafından paylaşılamaz. Şimdiden diyorlar ki; 'Biz Cumhurbaşkanının yetkilerini alacağız. Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Anayasayı ve yasaları bir tarafa koyacağız. Kafamıza göre Türkiye'yi yöneteceğiz.' Hiç kimse kusura bakmasın bu millet Tayyip Erdoğan gibi kendi hür iradesiyle dirayetli bir şekilde ülkeyi yöneten liderden sonra 6 liderin kuklasınıı bu ülkeye cumhurbaşkanı seçmez."