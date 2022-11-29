Altılı masa Halk TV’de fıkralara konu oldu: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın

CHP MEDYASINA SALVOLAR: "İYİ NİYETLİ DEĞİLSİNİZ"

Akşener sözlerinin devamında şunları söylemişti:

"Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir saygısızlık. Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum. "