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Altılı masa Halk TV'de fıkralara konu oldu: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın

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Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022
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Altılı masa Halk TV’de fıkralara konu oldu: Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masa, geride kalan gün gerçekleştirdiği 9'uncu toplantıda da aday ismi belirleyemedi ve eleştirilerin hedefi haline geldi. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de konu masaya yatırılırken, partilerin işine düştüğü durum fıkra konusu oldu. Kanalın sunucularından Levent Gültekin, muhalefeti hedef alıp, "Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın" ifadelerini kullandı. Murat Sabuncu ise hala ortaya somut bir şey konulamamasından dert yanıp, "Çok geç kalıyorsunuz çok" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masada' dokuzuncu görüşme dün gerçekleştirildi. Parti liderlerinin imzasını taşıyan ortak yazılı açıklamada, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusunda yine bir adım atılmadı.

Söz konusu gelişme, partilerin kendi mahallesinde de eleştirilerin hedefi haline geldi.

ALTILI MASA HALK TV'DE FIKRALARA KONU OLDU: "BİZE SAYGISIZLIK YAPIYORSUNUZ ARTIK İŞ YAPIN"

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de de konu masaya yatırılırken, partilerin işine düştüğü durum fıkra konusu oldu. Kanalın sunucularından Levent Gültekin, muhalefeti hedef alıp, "Bize saygısızlık yapıyorsunuz artık iş yapın" ifadelerini kullandı.

Murat Sabuncu ise hala ortaya somut bir şey konulamamasından dert yanıp, "Çok geç kalıyorsunuz çok" dedi.

İKİLİ, AKŞENER'İ 'MASAYI ÖLDÜRMEKLE' SUÇLAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir önceki altılı masa toplantısı öncesinde, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşmüş, Baş'ın 6'lı masaya katılma teklifine olumlu yaklaştıklarını dillendirmişti.

Akşener, konuyu yapılacak toplantıda gündeme alacaklarını söylemiş, söz konusu gelişme, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sert sözlerle eleştirilmişti.

Levent Gültekin, Akşener'i masaya tarikat getirmekle suçlayıp, "6'lı masanın zihnini temizlemesi lazım. Benim aklım almıyor. Ben beklentimi sıfıra indiririm" demişti.

Murat Sabuncu ise Akşener'i 6'lı masayı öldürmekle suçlamıştı.

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEMİŞTİ: "HERKES SÖZÜNE DİKKAT ETSİN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına açıkça karşı çıkan Akşener, CHP medyasını sert sözlerle hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda kendisini eleştirenlere, "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." demişti.

CHP MEDYASINA SALVOLAR: "İYİ NİYETLİ DEĞİLSİNİZ"

Akşener sözlerinin devamında şunları söylemişti:

"Bu tavır, hem sayın genel başkanlara, hem de masaya davet eden Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı bir saygısızlık. Bu dil zamanla öylesine cüretlendi ki, masaya parmak sallar hale geldi. Hatta işi, demokratik bir işleyiş ve istişare üzerine bina edilen masaya, noter görevi yüklemeye kadar götürdüler. Kendilerini muhalif olarak tarif ediyorlar ama açıkçası, o dil, iktidarın ekmeğine yağ sürüyor. Burada iyi niyet görmüyorum. "

Altılı masa Halk TV’de fıkralara konu oldu ALTILI MASA HALK TV'DE FIKRALARA KONU OLDU
Halk TV’de Akşener’e eleştiri: Masayı öldürüyor

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