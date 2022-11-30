AK Parti'den CHP'ye terör desteği tepkisi! Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde neler oluyor?
TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarıyla terör örgütü destekçilerine açıldığının bir kez daha görüldüğünü söyledi.
TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla terör örgütü destekçilerine açıldığının bir kez daha görüldüğünü söyledi.
AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen terör soruşturmalarını Meclis gündemine taşıdı.
TBMM Genel Kurulunda söz alan Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalara değindi. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinden yerel seçimlerden sonra 4 bin civarında belediye personelini işten çıkartıldığını anımsatan Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Yapılan incelemede, terör örgütleri ile irtibatı tespit edilen 54 belediye personelinden 30'unun PKK ve FETÖ üyesi, 24'ünün ise teröristlerin 1. ve 2. derece akrabası olduğu anlaşılmıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesinin, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla terör örgüt destekçilerine açıldığı bir kez daha görülmüştür" dedi.
Milletvekili Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmaların ardından tutuklamaların da gerçekleştiğini bildirdi. Yılmaz,
"Adli soruşturmalarda, PKK terör örgütü ve terörist başını öven, propagandasını yapan, sözde bayrağını sosyal medyadan paylaşan ve eleman temin eden toplam 28 belediye personeli gözaltına alınmış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı ile birlikte 4 kişi tutuklanmıştır. Ne yazık ki bu tablo, CHP'nin hem Mersin'imiz hem de ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha tescil etmiştir" diye konuştu.
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