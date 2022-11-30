AK Parti’den CHP’ye terör desteği tepkisi! Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde neler oluyor?

Milletvekili Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturmaların ardından tutuklamaların da gerçekleştiğini bildirdi. Yılmaz,

"Adli soruşturmalarda, PKK terör örgütü ve terörist başını öven, propagandasını yapan, sözde bayrağını sosyal medyadan paylaşan ve eleman temin eden toplam 28 belediye personeli gözaltına alınmış, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı ile birlikte 4 kişi tutuklanmıştır. Ne yazık ki bu tablo, CHP'nin hem Mersin'imiz hem de ülkemiz için bir milli güvenlik sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha tescil etmiştir" diye konuştu.