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Son dakika: İsveç ve Finlandiya ile görüşme | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Son dakika: İsveç ve Finlandiya ile görüşme | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29'uncu Bakanlar Konseyi Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin kara harekatı açıklamasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, "Gölge etmesinler başka ihsan istemez" dedi.

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