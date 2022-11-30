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FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalanıp tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.11.2022
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FETÖ hükümlüsü eski yüzbaşı yakalanıp tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski Yüzbaşı C.S. (38), jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

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