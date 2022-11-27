Alevi dedeleri yasayı değerlendirdi: Devlet ilk kez bizi resmen kabul etti

DEVLET NEZDİNDE ATILMIŞ EN ÖNEMLİ ADIM

Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman, "Cumhuriyet kurulduğundan bu yana devlet nezdinde böyle bir topluluğun yaşadığı resmen ilk kez kabul ediliyor. Bu önemli bir adım olduğunu düşünüyorum ben. Ben bunun iyi niyetle atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. Alevi ve Bektaşiler bu ülkede yaşıyorlar, hakları ve talepleri var ve bunları adım adım gerçekleştirelim diyen bir karardır bu.