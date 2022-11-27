MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT UYGULAMASI! Tarla ile market arası fiyat uçurumunun nedeni ne?

Kaliteli bir zeytin alıp yemek için 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Şu anda 10'lu yumurtayı 39,90 liradan satıyorlar. Süt 8 liradan üreticiden alınıyor ve şu anda 25 liraya satılıyor. Bu temel bir ihtiyaçtır, bundan bebekler beslenecek. Süt vazgeçilmez ama fiyatı böyle. Domates salçası 53 lira ve bu sarı etiketli yani indirimli. Patates ve soğan. Dar gelirlinin ve her sofranın olmazsa olmazıdır. Şu anda 18,90 liradan satılıyor. Bu fiyatlar çok yüksek. Şu anda makarna 11,75 TL'den satılıyor, bunlar ağustos ayında 4-5 lira civarında. Şu anda un 20 lira, nohut fiyatları yükseldi.