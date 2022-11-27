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AK Parti'nin İstanbul mitingine tribününde açılan Erdoğan koreografisi damga vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 17:47
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada on binlerce kişiyi selamlarken, vatandaşlar ise kale arkası tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Bayrağı şeklinde koreografi açtı.
Erdoğan koreografisi damga vurdu
Erdoğan koreografisi damga vurdu
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"Birlik, İrade, Zafer"
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