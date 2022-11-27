AK Parti'nin İstanbul mitingine tribününde açılan Erdoğan koreografisi damga vurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada on binlerce kişiyi selamlarken, vatandaşlar ise kale arkası tribününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Bayrağı şeklinde koreografi açtı.