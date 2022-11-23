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ABD PKK ile aynı dili konuşuyor! Türkiye'ye hadsiz çağrı: Suriye'deki operasyonları durdurun

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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ABD PKK ile aynı dili konuşuyor! Türkiye’ye hadsiz çağrı: Suriye’deki operasyonları durdurun

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada Suriye'de Türkiye'nin düzenlediği harekatları takip ettiklerini belirtirken "Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" sözleriyle Türkiye'ye operasyonları durdurma çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG'nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

GERİLİMİ DÜŞÜRÜN ÇAĞRISI

"Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Singh, ABD'nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

"TARAFLAR ÇATIŞMALARI DURDURMALI"

"Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna" ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, "Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ'ın yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

HANİ SAVUNMA HAKKIMIZ VARDI?

Öte yandan, gün içinde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de konuyla ilgili "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidinden muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullanmıştı.

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