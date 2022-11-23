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Küba Devlet Başkanı Bermudez'den Türkiye'ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan ile kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Küba Devlet Başkanı Bermudez’den Türkiye’ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan ile kritik görüşme

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye bugün resmi ziyaret gerçekleştirecek. Yapılacak ikili görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak ve karşıklı görüş alışverişi yapılacak. İşte detaylar...

Küba Cumhuriyeti Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Çarşamba günü Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla atılacak müşterek adımlar ele alınacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER DE MASADA

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.

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