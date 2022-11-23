Küba Devlet Başkanı Bermudez’den Türkiye’ye resmi ziyaret! Başkan Erdoğan ile kritik görüşme

BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER DE MASADA

Türkiye ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 70'inci yıl dönümüne tekabül eden ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir.