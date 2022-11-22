22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı'ndan sınır ötesi harekat paylaşımı: Tampon bölge

Dışişleri Bakanlığı'ndan sınır ötesi harekat paylaşımı: Tampon bölge

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı’ndan sınır ötesi harekat paylaşımı: Tampon bölge

Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyona hazırlandığı dönemde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, 'tampon bölge'nin ne olduğu tanımlandı.

Terör örgütü PKK/YPG, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesinde düzenlediği bombalı eylemle 6 vatandaşımızı şehit etti.

Gelişme üzerine Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan 89 hedef imha, en az 184 terörist de etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çaresizce kıvranırken yine sivilleri hedef aldı. Geride kalan gün Gaziantep'e roketlerle saldıran teröristler 2 kişiyi daha şehit etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Türk Silahlı Kuvvetleri bu kapsamda kara harekatına da hazırlanırken Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

'Tampon bölge'nin tanımı yapılan paylaşım dikkat çekerken tanımda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli nedenlerle, özellikle çatışması olası bölgeler arasında bulunan taraflı veya tarafsız bölge."

ABD’den Pençe-Kılıç Harekatı sonrası skandal açıklama!
Beyaz Saray: Türkiye’nin savunma hakkı var

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA