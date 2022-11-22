Dışişleri Bakanlığı’ndan sınır ötesi harekat paylaşımı: Tampon bölge

Eli kanlı teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çaresizce kıvranırken yine sivilleri hedef aldı. Geride kalan gün Gaziantep'e roketlerle saldıran teröristler 2 kişiyi daha şehit etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatına işaret ederek, "Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. En kısa sürede tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin." diye konuştu.