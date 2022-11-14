New York Times Beyoğlu’ndaki patlamayı fırsat buldu: Türkiye’yi karalama kampanyasına girişti

Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.