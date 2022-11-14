14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri New York Times Beyoğlu'ndaki patlamayı fırsat buldu: Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti

New York Times Beyoğlu'ndaki patlamayı fırsat buldu: Türkiye'yi karalama kampanyasına girişti

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
ABONE OL
New York Times Beyoğlu’ndaki patlamayı fırsat buldu: Türkiye’yi karalama kampanyasına girişti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşanan ve terör eylemi olduğu değerlendirilen patlama uluslararası basında da yankı buldu. 6 kişinin vefat ettiği 80'den fazla kişinin de yaralandığı saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesi, skandal bir başlığa imza attı. Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.

İstanbul Beyoğlu'nda yer alan İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı olduğu düşünülen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 6 kişiyi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. Patlama uluslararası basında da geniş yankı buldu.

AMERİKAN NYT'DEN SKANDAL HABER

Saldırı üzerinden Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, skandal bir başlığa imza attı.

Türkiye'nin cazibe merkezi olmasından rahatsızlık duyan tetikçiler, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" diyerek, küresel çaplı bir algı operasyonuna girişti.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Türkiye'yi karalamaya çalışan NYT'a, pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

Türkler'in de aynı caddede yürüdüğünü vurgulayan yerli ve yabancı kullanıcılar, "Aynı başlığı 11 Eylül saldırıları için de kullanabilir misiniz?" ifadeleriyle skandala yanıt verdi.

İstanbul Beyoğlu’nda patlama
Bakan Bozdağ patlamanın detaylarını anlattı
Beyoğlu’ndaki patlama öncesi İngiltere detayı BEYOĞLU'NDAKİ PATLAMA ÖNCESİ "İNGİLTERE" DETAYI
Bakan acı haberi verdi: Beyoğlu’ndaki saldırıda... BAKAN ACI HABERİ VERDİ: BEYOĞLU'NDAKİ SALDIRIDA...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA