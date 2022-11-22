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Ankara'da FETÖ operasyonu! KPSS ve JANA sınavında usulsüzlüğe çok sayıda gözaltı kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Ankara’da FETÖ operasyonu! KPSS ve JANA sınavında usulsüzlüğe çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2013 yılında KPSS ve JANA sınavında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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