15 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beyoğlu'nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev

Beyoğlu'nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev

Beyoğlu'nda dün yaşanan kanlı saldırı sonrası ummalı bir çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede haini kıskıvrak yakaladı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev de görüntülendi.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 13:07
  • 1
  • 14
Beyoğlu’nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece’deki ev

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne TNT türü patlayıcı bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Beyoğlu’nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece’deki ev

Ekipler, kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiğini tespit etti. Esenler'de yapılan operasyonun ardından kadının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler buraya yaptıkları operasyonla Ahlam Albashır'ı yakaladı.

  • 3
  • 14
Beyoğlu’nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece’deki ev

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev görüntülendi.

  • 4
  • 14
Beyoğlu’nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece’deki ev

Mahalle sakinlerinden Zeki Erbek, "Gece saatlerinde burada bir kadını aldılar. Taksim'deki patlama olayında dolayı buraya baskın yaptılar. Mahallemizde böyle bir şey nasıl yaşandı inanın biz de şaşkınız" dedi.

  • 5
  • 14
Beyoğlu’nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır’ın yakalandığı Küçükçekmece’deki ev

Sezgin Ceylan ise, "Sabaha karşı söylentiler çıktı. Burada birileri oturuyormuş. Misafir olarak göndermişler bombacı kadını. Bir gün sizde kalsın ertesi gün Almanya'ya göndereceğiz demişler. Polisler gece burada nöbet tutuyordu" dedi.