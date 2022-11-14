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Beyoğlu'nda kanlı saldırı! İşte terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev
Beyoğlu'nda dün yaşanan kanlı saldırı sonrası ummalı bir çalışma başlatan güvenlik güçleri kısa sürede haini kıskıvrak yakaladı. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen terörist Ahlam Albashır'ın yakalandığı Küçükçekmece'deki ev de görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.11.2022 13:01Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 13:07