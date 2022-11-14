New York Times'tan Beyoğlu'ndaki terör saldırısı hakkında skandal ifadeler! PKK'yı görmezden gelerek "Kürt militan" yazdılar

Diğer yandan Soylu, saldırı emrinin nereden verildiğine ilişkin de ilk değerlendirmelerin PKK/YPG terör örgütünü işaret ettiğini ve adresin de Kobani olduğunu aktardı.

PKK/PYD'YE "TERÖRİST" DİYEMEDİLER!

Bakan Soylu, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz" ifadeleriyle terör saldırısının sorumlularını da açıkladı.