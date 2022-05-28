PKK kanalına çıkan CHP'liler! Mehmetçik'e suçlama HDP’ye destek
CHP'liler sık sık terör örgütü PKK'nın yayın organlarına çıkıyor. O yayınlarda HDP'ye destek mesajları veren CHP'li isimler zaman zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarını eleştiriyor. Sadece milletvekilleri değil, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çıkmıştı eli kanlı örgütün yayınlarına.
CHP'liler, terör örgütü PKK'nın yayın organlarının vazgeçilmez konukları oldu. HDP'ye destek mesajları verildi, hükümet ve güvenlik güçleri hedef alındı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2015'te PKK'nın yayın organına katıldı. Anayasa'nın ilk 3 maddesini tartışmaya açtı.
HDP'YE DESTEK MESAJLARI VERİLDİ
Kılıçdaroğlu'nun kurmayları da liderlerinin izinden gitti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya eli kanlı örgütün haber kanalına çıktı, HDP'ye destek mesajları verdi. Kayyum uygulamalarını eleştirdiler.
Özgür Özel, katıldığı yayında, "HDP'de üç sayın milletvekilini belediye başkanı adayı yapmış" ifadelerini kullanırken, Yıldırım Kaya ise "Diyarbakır halkının seçtiğini siz bir kayyumla yönetmeye kalkarsanız Van halkının seçtiğinin iradesine ipotek koyarsanız o zaman halkın iradesinden bahsetmek mümkün değil" dedi.
TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'I SAVUNDU
SİHA karşıtlığı ile bilinen CHP'li Sezgin Tanrıkulu ise yayına çıkmakla kalmadı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı savundu. Tanrıkulu, "Abdullah Öcalan İmralı'da hükümlüdür. Hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis var. O kurallar içerisinde görüşme hakları var. Avukatlarıyla görüşme hakkı var, yakınlarıyla görüşme hakkı var. Bunları kaldıramazsınız." İfadelerini kullandı.
Tanrıkulu, hendek olayları sürecinde de PKK'nın yayın organında güvenlik güçlerini suçladı.Tanrıkulu, "Şimdi yerle bir ettiler. Bunu söylemekten beis duymuyorum, düşman ceza hukuku uygulandı." dedi.
FETÖ'NÜN YAYIN ORGANLARININ ÖNÜNDE NÖBET TUTTULAR
CHP'liler bir diğer terör örgütü FETÖ'nün yayın organlarına ise desteğe gitti. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li vekiller kanalların ve gazetelerin önünde nöbet tuttu. Ana muhalefet partisi kamuoyunun tepkisine rağmen gayrı milli tutumundan vazgeçmedi.
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