Kilis’te sınır bölgesine roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha, çok sayıda terörist etkisiz de hale getirildi.