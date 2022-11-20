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Kilis'te sınır bölgesine roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Kilis’te sınır bölgesine roketli saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar(ÇNRA) saldırısı düzenledi. Alçak saldırıda ilk belirlemelere göre 1’i komiser, 6’sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece saatlerinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı düzenledi.

İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha, çok sayıda terörist etkisiz de hale getirildi.

KÖŞEYE SIKIŞAN PKK ROKETLE SALDIRDI: 8 GÜVENLİK PERSONELİ YARALI

Gelişme sonrası köşeye sıkışan teröristler, Türkiye topraklarına roketli saldırı düzenledi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar(ÇNRA) saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu; 1'i Komiser, 6'sı Polis Memuru olmak üzere 8 Güvenlik Personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz." denildi.

VALİ YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

DABIK KÖYÜNDE YER ALAN TSK ÜSSÜNE SALDIRDILAR

Teröristlerin, Dabık köyünde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri üssüne saldırdığı belirtildi.

"TEL RIFAT BÖLGESİNDEN ATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR"

Gelişmeleri aktaran olay yerinden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "4-5 roket ile saldırı düzenlendi. Apartmanların arkasında askerlerimizin olduğu alanlar var. Resmi açıklamalara göre, 1 askerimiz ve 2 özel harekat polisimiz yaralandı. Bölgede hareketli dakikalar yaşanıyor. Yaralılar hemen tedavi altına alındı. Saat 16.55'i gösterdiğinde gümrük kapısının hemen arkasında yer alan tampon bölgede patlamalar duyuldu. Çok sayıda ambulans bulunduğumuz yere sevk edildi. Tel Rıfat bölgesinden atıldığı tahmin ediliyor." dedi.

Kilis’te sınır kapısına roketli saldırı KİLİS'TE SINIR KAPISINA ROKETLİ SALDIRI

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