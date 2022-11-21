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İtirafçı 2 örgüt üyesi FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki 50 kişiyi deşifre etti

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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İtirafçı 2 örgüt üyesi FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki 50 kişiyi deşifre etti

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan 2 örgüt üyesi, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 50 kişiyi teşhis etti.

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