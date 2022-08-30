CHP'li Sezgin Tanrıkulu şimdi de PKK'lı teröriste üzüldü: Derin bir 'ahh' çekti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye her fırsatta açıkça destek veren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirdi. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullandı.
Birkaç yıl önce kaybolduğu öne sürülen PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın iskeleti, Diyarbakır'daki kazılar sırasında bulunmuş ve ailesine teslim edilmişti.
CHP'Lİ TANRIKULU PKK'LI TERÖRİSTE ÜZÜLDÜ: "AAH AHH"
Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, PKK'lı teröriste üzüldü.
Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullandı.
DAHA ÖNCE DE PKK CENAZESİNE KATILIP GÖZYAŞI DÖKMÜŞTÜ
CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da (Kobani) öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.
Yine terörle mücadelenin bel kemiğini oluşturan SİHA'ların kullanımını tartışmaya açan Tanrıkulu, PKK'lı diye pikniğe giden vatandaşların öldürüldüğü yalanına imza atmıştı.
PKK PAÇAVRALARI ÖNÜNDE KONSER VEREN DOĞAN'A SAHİP ÇIKMIŞTI
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.
ÖCALAN'A AYRI DAVRANAMAZSINIZ
Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.
SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.
Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.
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