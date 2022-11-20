20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'nin ortağı HDP Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda öldürülen teröristlere rahmet diledi! Uluslararası mecralara Türkiye'yi şikayet ettiler

CHP'nin ortağı HDP Pençe Kılıç Hava Harekatı'nda öldürülen teröristlere rahmet diledi! Uluslararası mecralara Türkiye'yi şikayet ettiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
ABONE OL
CHP’nin ortağı HDP Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda öldürülen teröristlere rahmet diledi! Uluslararası mecralara Türkiye’yi şikayet ettiler

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı düzenliyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri tek tek vurulurken, CHP'nin ortağı HDP'den operasyonlar hakkında skandal bir açıklama geldi. Türkiye'nin saldırıları durdurması gerektiğini savunarak uluslararası mecralara şikayette bulunan HDP, öldürülen teröristler için rahmet diledi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki kalleş terör saldırısında verilen 6 şehidin kanı yerde kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el Arab'taki terör hedeflerini Pençe Kılıç Hava Harekatı ile yerle bir etti.

HDP Genel Merkezi, terör operasyonunun dururulması çağrısında bulunurken teröristlere rahmet dilendi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE RAHMET DİLEDİLER

HDP'nin söz konusu açıklamasında, "Kobani, Tel Rıfat ve Şengal'e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Ayrıca uluslararası çevrelere, "Saldırıları kınayın, sesinizi yükseltin" şeklinde çağrılar yapıldı.

HDP: HAVA SALDIRILARI SON BULMALI

İstanbul Taksim'de terör örgütünce düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için ise aynı duyarlılığın sergilenmediği dikkatlerden kaçmadı.

HDP'nin "TSK'nın hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır" başlıklı açıklamasında, harekatın "meşruiyetten yoksun" olduğu şeklinde asılsız iddialar öne sürüldü.

MSB: MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA İCRA EDİLDİ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, meşru müdafaa hakkı vurgusu yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir." denildi.

PKK hedefleri bombalanıyor PKK HEDEFLERİ BOMBALANIYOR
Mehmetçik vurdu ses HDP’den çıktı! MEHMETÇİK VURDU SES HDP'DEN ÇIKTI!
Bakan Akar: Hesap sormaya devam edeceğiz BAKAN AKAR: HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Başkan Erdoğan, harekat emrini böyle verdi BAŞKAN ERDOĞAN, HAREKAT EMRİNİ BÖYLE VERDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA