CHP’nin ortağı HDP Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda öldürülen teröristlere rahmet diledi! Uluslararası mecralara Türkiye’yi şikayet ettiler

MSB: MEŞRU MÜDAFAA HAKLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA İCRA EDİLDİ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, meşru müdafaa hakkı vurgusu yaptı.