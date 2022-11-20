SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattına 140 kilometre mesafedeki Asos ile 90 kilometre mesafedeki Kandil'deki hedefleri imha etti. Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı. Ayrıca hedef sayısındaki dikkati çeken detay da paylaşıldı...