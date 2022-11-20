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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Son dakika... Türk Silahlı Kuvvetlerinin "Pençe-Kılıç Harekatı"nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev aldı. Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattına 140 kilometre mesafedeki Asos ile 90 kilometre mesafedeki Kandil'deki hedefleri imha etti. Öte yandan İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile 15 yaşındaki Yağmur'un isimlerinin askerler tarafından terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı. Ayrıca hedef sayısındaki dikkati çeken detay da paylaşıldı...

Giriş Tarihi: 20.11.2022 17:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 18:09
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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab, ilk defa hava harekatıyla vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar, eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil'deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"nın detayları ortaya çıktı.

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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta, gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi.

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SON DAKİKA! Pençe-Kılıç Hava Harekatı’nın detayları ortaya çıktı! Dikkat çeken sayı

Bakan Akar'ı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde, Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan karşıladı.