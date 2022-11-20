Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den Pençe Kılıç Harekatı yorumu: ABD’nin bu bölgeden çıkma vakti geldi

RUSYA'NIN DAHA ÖNCE "TERÖR" KARTINI KULLANMASI

Rusya'nın da Türkiye'ye zamanında kullandığı terör belasını yorumlayan Tayiz, "Rusya gibi bütün diğer devletler de bu aparatı (PKK ve türevleri) öncelikle ABD'nin elinden alabilir miyiz? Etkisizleştirebilir miyiz? Kendi lehimize kullanabilir miyiz? Yönünde bir yaklaşım içerisine giriyorlar. Biliyoruz işte Türkiye ile gerildiğinde ilişkiler herkes masaya bir terör kartını ortaya koyuyor. Rusya da bunu vakti zamanında yaptı. Biraz çekingen ve utangaç şekilde yaptı. Karelim açıklamaları ile biraz üstlenmedi." dedi.

TÜRKİYE VE RUSYA FAKTÖRÜ

"Bu yaşananlar konjonktürel bir şeydir. İşbirliğimiz bu yönde ilerliyor." diyen Kurtuluş Tayiz, "(Rusya ile olumlu ilişkiler) Bu yönde de ilerlerse terör örgütünün Suriye'de barınma ihtimali kalmadı. Bu operasyon 'Biz gittik terör örgütünün başına oraları yıktık' mesajı değil, ABD'nin bu bölgeden çıkma vaktinin geldiğine dair bölgesel bir işbirliğinin göstergesidir. Esad ile ilişiklerin yumuşamasına dair mesaj taşıyor. Sisi ile de el sıkışılırdı. Türkiye kendi aleyhine yaşanan bu bloklaşmaları Orta Doğu kapsamında… Türkiye bütün coğrafyalarda başarılı oldu." sözleri ile konuşmasını noktaladı.