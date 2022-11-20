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Mesut Hakkı Caşın A Haber'de PKK'nın inlerinin vurulduğu Pençe Kılıç Hava Harekatını değerlendirdi! Türkiye oyunu bozdu

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Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Mesut Hakkı Caşın A Haber’de PKK’nın inlerinin vurulduğu Pençe Kılıç Hava Harekatını değerlendirdi! Türkiye oyunu bozdu

Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın şifrelerini aktardı. Caşın yaptığı değerlendirmede, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki Ayn El Arab'ta bulunan törör örgütü PKK hedeflerini vuran TSK'nın büyük oyunu bozdıını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı A Haber ekranlarında Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın tarafından değerlendirildi.

Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın diplomasi çalışmalarının verdiği sonuçlara değinen Caşın, hem Erbil hem de bir şekilde Bağdat hükümeti ile istişare edildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesinin istediğini belirten Caşın, "Bu harekatın aynı zamanda diplomatik durumu var. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız Bali'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün de tahıl anlaşması meselesiyle muhattapları Putin ve Zelenskiy ile konuştu. Dönüşte de çok önemli bir mesaj verdi. suriye'de biz tekrar masaya oyururuz dedi. Bu çok önemli bir mesaj. Demek oluyor ki türkiye oynanan bu oyunu bozmuştur. İstenen şuydu; bizim bir şekilde Suriye ile harbe girmemiz. Ne oldu? Cumhurbaşkanımızın diplomatik hamleleriyle Rusya hava sahasını açtı." şeklinde konuştu.

Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın sözlerine, "Öbür taraftan da Suriye yakında masaya oturacağız ve yine operasyon tahminim hem Erbil hem de bir şekilde Bağdat hükümeti ile istişare edlmiştir. Bazı kimseler var malesef, "ABD'ye haber verildi mi?" diyorlar. ABD zaten bir gün önceden haber verdi harekatı, 'gitsin sıçanlar saklansın' diye." ifadeleriyle devam etti.

Caşın, A Haber canlı yayınında Mehmetçik'in kahraman bir şekilde terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir ettiğini vurguladı.

Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın, "Evet bu arka taraftan biliniyordu ancak bilmek yetmiyor. Mehmetçik kahraman bir şekilde gitti ve yerler bir etti. Böyle de devam edecek. Arkalarına ABD değil kim gelirse gelsin onları koruyan yok. Hiçbir ABD'li PKK için ölmek istemez. Verdikleri eğitim de, silahlar da boş. ABD basınında malesef ABD basını Beyoğlu saldırısını turizme darbe olarak ifade etmesi çok büyük talihsizlik. Biz hep ABD halkının yanıdna olduk. Unutulmasın ki 11 Eylül saldırısında Türkiye, 5. maddeyi işleme geçiren ilk NATO ülkesi olmuştur." şeklinde konuştu.

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