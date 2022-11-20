Mesut Hakkı Caşın A Haber’de PKK’nın inlerinin vurulduğu Pençe Kılıç Hava Harekatını değerlendirdi! Türkiye oyunu bozdu

Caşın, A Haber canlı yayınında Mehmetçik'in kahraman bir şekilde terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir ettiğini vurguladı.

Stratejist Akademisyen Mesut Hakkı Caşın, "Evet bu arka taraftan biliniyordu ancak bilmek yetmiyor. Mehmetçik kahraman bir şekilde gitti ve yerler bir etti. Böyle de devam edecek. Arkalarına ABD değil kim gelirse gelsin onları koruyan yok. Hiçbir ABD'li PKK için ölmek istemez. Verdikleri eğitim de, silahlar da boş. ABD basınında malesef ABD basını Beyoğlu saldırısını turizme darbe olarak ifade etmesi çok büyük talihsizlik. Biz hep ABD halkının yanıdna olduk. Unutulmasın ki 11 Eylül saldırısında Türkiye, 5. maddeyi işleme geçiren ilk NATO ülkesi olmuştur." şeklinde konuştu.