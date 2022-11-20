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Haberler Galeri Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine 'ama' dedi

Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine 'ama' dedi

İYİ Partili Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG'ye yönelik operasyonuna ilişkin çelişkili ifadeler kullandı. Mehmetçik'in arkasında olduklarını belirten Çıray, "Ama onları bu görevlere mecbur bırakan siyasi iktidarı şiddetle eleştiriyoruz." dedi. Çıray, geride kalan gün de operasyon üzerinden iktidarı hedef almış, "ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" sözleriyle tepki çekmişti. Vatandaşlar Çıray'ın ikiyüzlü tutumuna tepki gösterip, yerli ve milli olmamakla itham etti.

Giriş Tarihi: 20.11.2022 22:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 22:59
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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine ’ama’ dedi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın yapıldığını açıkladı.

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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine ’ama’ dedi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilen harekatta da gerek planlama gerekse icra aşamasında çok hassas davranıldı.

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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine ’ama’ dedi

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nda toplam 89 hedefin imha edildiğini, sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine ’ama’ dedi

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu.

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Yerli ve milli duruş sorunu! İYİ Partili Aytun Çıray operasyon için yine ’ama’ dedi

ABD'ye bilgi verilip verilmediğini sorgulayan Çıray, teröristlerin kaçtığını ima etti.