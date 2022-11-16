CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şehit ve gazi ayrımı yalanı! Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira siyasetine bu kez de şehitleri alet etti. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılık yapıldığını söyleyen CHP'li Kılıçdaroğlu'na Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına sosyal medya hesabından cevap veren Bakan Yanık, "Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz" paylaşımında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında şehit yakınları ve gazilerle ilgili yaptığı konuşmasına ilişkin açıklama yaptı.
"ONLAR ÇARPITMAKTAN YILMIYORSA BİZ DE ANLATMAKTAN YILMIYORUZ"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" dedi.
Bakan Yanık paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;
"Şehitlik ve gazilik statülerinin hayatını kaybeden veya yaralanan personelin mensubu oldukları kurum tarafından düzenlenen belgeler doğrultusunda belirlendiğini aktaran Yanık, SGK'nin yaptığı değerlendirme sonucu tüm şehitlerin ve gazilerin haklarının ilgili mevzuat kapsamında netleştiğini belirtti. Yanık, uygulamadaki farkların olayın vuku bulma şekline bağlı olarak değişiklik gösterdiğini belirtti."
"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN BÖYLESİ UCUZ SİYASİ OYUNLARA ALET EDİLMELERİNE ASLA İZİN VERMEYİZ"
Yanık, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Tüm şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bilir ki Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının yaptığı ödemeler sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine yapılan şartlı bağışların ödemeleridir. Şartlı bağışlar sadece bağışı yapan kişinin kriterleri doğrultusunda kullanılabilir."
"Sayın Kılıçdaroğlu bunu elbette bilmektedir ancak yine de 'ya tutarsa' ümidi içindedir. Tutmaz. Ülkesi uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve gazilerimizin böylesi ucuz siyasi oyunlara alet edilmelerine asla izin vermeyiz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve ailelerine yönelik hizmetlerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."
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