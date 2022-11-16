CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şehit ve gazi ayrımı yalanı! Bakan Yanık’tan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

"ONLAR ÇARPITMAKTAN YILMIYORSA BİZ DE ANLATMAKTAN YILMIYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yanık, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, günlük manipülasyon kotasını bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimizle ilgili olarak doldurmuş. Grup toplantısında, şehit yakınlarımız ve gazilerimize ilişkin konuları, takip edenlerin zerre itibar etmeyecekleri ancak bilmeyenlerin manipüle olacağı şekliyle dile getirmiş. O iş öyle sayın Kılıçdaroğlu'nun anlattığı gibi değil. Onlar çarpıtmaktan yılmıyorsa biz de anlatmaktan yılmıyoruz. Bir daha anlatalım" dedi.