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Son dakika: Başkan Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Endonezya’dan ayrıldı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarının ardından Endonezya'nın Bali adasından özel uçak "TRK" ile ayrıldı.

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