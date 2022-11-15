Akşener Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını yine kapattı: Ağabeyimsin ama olmaz
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı çıkan Meral Akşener'in, yapılan son görüşmede de fikrini değiştirmediği ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, iki liderin Adana'da kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kendilerine sorulan soruya net cevap veremediğini söyledi. Akşener'in Kılıçdaroğlu için, "O benim ağabeyim" dediğini söyleyen Yarkadaş, "Akşener, 'Bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın’ demiş" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kaos yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığı için çıkışlar yapsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderine açıkça karşı çıkıyor.
Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını dillendiren Akşener, 2023'te aday olmayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermeyeceğini net şekilde ifade etmesinin ardından Akşener, rest çekerek adaylık için kolları sıvamıştı.
31 Mart seçimlerinde CHP'ye olan borçlarını ödediklerini üzerine de alacaklı hale geldiklerini ifade eden Akşener'in kendi ismini ön plana çıkarma çalışmaları başladı.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAMPANYA
CHP liderinin "Benimle misiniz?" çağrısı sonrası İYİ Partili milletvekilleri "Liderimle birlikteyim" şeklinde bir kampanya başlatmıştı.
Parti arasında yaşanan gerilim öyle büyük bir hal aldı ki, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partilerinin CHP ile ittifak olmadığını dahi söylemişti.
Yaşananların ışığında, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda aday olacağını öne sürmüştü.
Yarkadaş, "'Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.
YARKADAŞ'TAN YENİ İDDİA: "KILIÇDAROĞLU BENİM AĞABEYİMDİR"
Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, iki liderin Adana'da kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kendilerine sorulan soruya net cevap veremediğini söyledi.
Akşener'in Kılıçdaroğlu için, "O benim ağabeyim" dediğini söyleyen Yarkadaş, "Akşener, 'Bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' demiş" ifadelerini kullandı.
ALTILI MASANIN SON GÖRÜŞMESİNDEN DE ADAY İSMİ ÇIKMADI
Öte yandan sekizinci görüşmesinden de aday ismi çıkmadı. Yayımlanan bildiride, ortak aday vurgusu yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçilik alımları hangi illerde yapılacak?
- Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? 2022 Katar Dünya Kupası maç fikstürü açıklandı mı?
- AÖL sınavı ne zaman yapılacak 2022-2023? Açık Öğretim Lise sınavları nasıl, çevrimiçi mi olacak?
- Kurtlar Vadisi yeniden geliyor! Necati Şaşmaz tarih vererek duyurdu! Vaziyet alın kurşunlar havada sekecek
- Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?
- Kasım ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı 2022? Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? TEFE-TÜFE, kira artış...
- Sözleşmeliye kadro... 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek? Sözleşmeliye kadroda son durum ne?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? 2022 Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?
- %8 zam ve enflasyon farkı! En fazla tesir emekli aylıklarına edecek! 20-25-30 yıllık hizmeti olanlar... Maaşlarda 1.971 TL artış...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? Arnavutköy, Tuzla, Başakşehir, Esenler, Çatalca kura çekimi ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 14 Kasım Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları yattı mı?
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! SED yardımı Kasım ayı ödemeleri yattı mı? SED yardımı ne zaman, ayın kaçında yatar?