Akşener Kılıçdaroğlu’na adaylık kapısını yine kapattı: Ağabeyimsin ama olmaz

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAMPANYA

CHP liderinin "Benimle misiniz?" çağrısı sonrası İYİ Partili milletvekilleri "Liderimle birlikteyim" şeklinde bir kampanya başlatmıştı.

Parti arasında yaşanan gerilim öyle büyük bir hal aldı ki, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partilerinin CHP ile ittifak olmadığını dahi söylemişti.

Yaşananların ışığında, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda aday olacağını öne sürmüştü.

Yarkadaş, "'Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.