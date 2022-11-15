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Akşener Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını yine kapattı: Ağabeyimsin ama olmaz

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Akşener Kılıçdaroğlu’na adaylık kapısını yine kapattı: Ağabeyimsin ama olmaz

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmasına karşı çıkan Meral Akşener'in, yapılan son görüşmede de fikrini değiştirmediği ortaya çıktı. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, iki liderin Adana'da kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kendilerine sorulan soruya net cevap veremediğini söyledi. Akşener'in Kılıçdaroğlu için, "O benim ağabeyim" dediğini söyleyen Yarkadaş, "Akşener, 'Bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın’ demiş" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak seçimlerde kimin aday olacağı konusu üzerinden büyük bir kaos yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığı için çıkışlar yapsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderine açıkça karşı çıkıyor.

Adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adını dillendiren Akşener, 2023'te aday olmayacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstermeyeceğini net şekilde ifade etmesinin ardından Akşener, rest çekerek adaylık için kolları sıvamıştı.

31 Mart seçimlerinde CHP'ye olan borçlarını ödediklerini üzerine de alacaklı hale geldiklerini ifade eden Akşener'in kendi ismini ön plana çıkarma çalışmaları başladı.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KAMPANYA

CHP liderinin "Benimle misiniz?" çağrısı sonrası İYİ Partili milletvekilleri "Liderimle birlikteyim" şeklinde bir kampanya başlatmıştı.

Parti arasında yaşanan gerilim öyle büyük bir hal aldı ki, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, partilerinin CHP ile ittifak olmadığını dahi söylemişti.

Yaşananların ışığında, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, yaptığı açıklamada Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda aday olacağını öne sürmüştü.

Yarkadaş, "'Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.

YARKADAŞ'TAN YENİ İDDİA: "KILIÇDAROĞLU BENİM AĞABEYİMDİR"

Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, iki liderin Adana'da kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, adaylık konusunda kendilerine sorulan soruya net cevap veremediğini söyledi.

Akşener'in Kılıçdaroğlu için, "O benim ağabeyim" dediğini söyleyen Yarkadaş, "Akşener, 'Bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' demiş" ifadelerini kullandı.

ALTILI MASANIN SON GÖRÜŞMESİNDEN DE ADAY İSMİ ÇIKMADI

Öte yandan sekizinci görüşmesinden de aday ismi çıkmadı. Yayımlanan bildiride, ortak aday vurgusu yapıldı.

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