Riyakarlıkta üstüne yok! Kılıçdaroğlu'nun 'İstiklal' çelişkisi: TBMM kürsüsünden hedef aldıklarının hepsi kendi yandaşı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin, "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenler alçaktır" dedi. CHP liderinin sözleri, hain terör saldırısının ilk dakikasından bu yana nifak arayışı içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışan CHP yandaşlarını akıllara getirdi. Yapılan paylaşımlar CHP ve yandaşlarının ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleşmiş, altı vatandaşımız şehadete ererken, 81 kişi de yaralanmıştı.
PKK'lı teröristin gerçekleştirdiği eylem sonrası sosyal medyadaki bazı hesaplar provokasyona başladı. Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Mehmet Selçuk Ada'nın başını çektiği isimler, patlamanın 'seçim çalışması' olduğunu öne sürerek hükümeti hedef almıştı.
KILIÇDAROĞLU "NİFAK TOHUMU EKİYORLAR" DEDİKLERİ KENDİ YANDAŞI: "ALÇAK BU İNSANLAR"
Yapılan provokatif paylaşımlar büyük tepki çekerken bugün partisinin grup toplantısında konuya değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında, "Toplumun kucaklaşmasını, birlik ve beraberliğini engellemek isteyenlerin bazıları siyasetçi bazıları gazeteci bazıları da yönetici olarak aramızda geziyor. Zehir saçan bir dilleri var bu insanların. Terör saldırısından nifak nasıl çıkarabilirim diye bir arayış içine girenler var. Özür dilerim ama bunlar artık alçak insanlar. Bu lafı kullanmak zorundayım. Terörden nifak çıkarıp toplumu ayrıştırmak isteyenlerin tamamı alçaktır. Bunu hiç kimse unutmasın." ifadelerini kullandı.
Sürecin başından bu yana hain terör saldırısından nifak çıkarıp arayış içerisinde olan, devleti ve hükümeti hedef gösterip terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışanlar, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun desteklediği yapı olarak karşımıza çıkıyor.
PROVOKASYONUN FİTİLİ HALK TV'DE ATEŞLENDİ
Halk TV'de yaklaşan seçim sürecine atıf yapılarak patlama üzerinden ahlaksız göndermelerde bulunuldu. Halk TV sunucusu Sorel Dağıstanlı, "Hep bir korku vardı. 2015 yılındaki Haziran-Kasım dönemine ait o süreçle ilgili bir korku vardı. Bu patlama ne yazık ki bu korkuları gün ışığına çıkardı" dedi.
Gazeteci Timur Soykan ise, "Çok uzun süredir siyasi analistler... Çok gergin bir seçim atmosferine gidiyor olmamız ve her zaman hepimizin aklına bu seçim sürecinin çok gergin geçebileceği ihtimalini getirdi. Bu kaygıyı da defalarca dile getirdik. Toplumdaki hatlar o kadar geriliyor ki... Normal seçim süreci olmaz mı? Yine 7 Haziran - 1 Kasım arasındaki gibi çok canımızın yanacağı bir dönem olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE PKK GÜZELLEMESİ: "EMNİYET PKK DEDİ AMA..."
CHP tarafından fonlanan kanalın ertesi gün sabah yapılan yayınında sunucu Ayşenur Arslan ise, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." diyerek terör örgütünü aklamaya çalıştı.
Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Aziz Nesin, "Devlet seçim çalışmalarını başlattı." derken, Taş, "Bu filmi daha önce de görmüştük sanki" paylaşımında bulundu.
Ada ise "Seçim kampanyasını başlattılar" paylaşımında bulundu.
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