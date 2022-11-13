Şişli Belediyesi tarafından kovulan işçilerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Kılıçdaroğlu ne dedi?

İŞTE ÇIKARILDIĞINI BELİRTEREK PROTESTO ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Şişli Belediyesinden yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldığını belirten bir kişinin, "Yaşasın işçi direnişimiz." sloganı ile bölündü.

Üzerinde "İşimi geri istiyorum" yazılı bir sendika önlüğü giyen işçiye karşılık veren Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır. Hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadesini kullandı.