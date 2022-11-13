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Şişli Belediyesi tarafından kovulan işçilerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Kılıçdaroğlu ne dedi?

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Şişli Belediyesi tarafından kovulan işçilerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Kılıçdaroğlu ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirten işçi tarafından katıldığı programda protesto edildi. "Yaşasın işçi direnişimiz" sloganı atan kişi CHP'liler tarafından bastırılırken, salon dışında elinde pankart ile protestoya destek veren başka hakkı yenen işçilerin olduğu da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu protesto karşısında skandal sözler sarf ederek, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda yaklaşık 6 ay önce Şişli Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirten kişi tarafından protesto edildi.

İŞTE ÇIKARILDIĞINI BELİRTEREK PROTESTO ETTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşması, Şişli Belediyesinden yaklaşık 6 ay önce işten çıkarıldığını belirten bir kişinin, "Yaşasın işçi direnişimiz." sloganı ile bölündü.

Üzerinde "İşimi geri istiyorum" yazılı bir sendika önlüğü giyen işçiye karşılık veren Kılıçdaroğlu, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır. Hiçbir belediye başkanımız gerekçesiz bir kişiyi işten atmaz. Bu kadar açık ve net söylüyorum." ifadesini kullandı.

İŞÇİYİ BASTIRDILAR

Törene katılanlar, alkışlarla söz konusu işçinin konuşmasını bastırdı. Bu arada protestoyu yapan kişi, bir grup partili tarafından salondan çıkarıldı.

Aynı dakikalarda işten çıkarıldığını belirterek tören alanı dışında pankart açan ve sloganlar atan başka bir işçi daha bulunuyordu.

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