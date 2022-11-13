Millet İttifakı'nda çirkin siyaset! Alevilik kartını öne süren İYİ Parti'ye Kılıçdaroğlu'ndan gönderme: Benim inancımı kim sorgulayabilir?
İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürerken Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere tepki geldi. CHP Genel Başkanı yaptığı açıklamada "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" çıkışını yaptı ve İYİ Parti cephesine sert bir göndermede bulundu. Aday olacağını yineleyen bir üslup sergileyen CHP lideri, "Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?” dedi.
Millet İttifakı'nda yaşanan 2023 seçimlerinde adaylık krizi her geçen gün büyürken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ısrarla adaylığını ön plana çıkarsa da ittifak içinde bir rahatsızlık yaşanıyor.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU...
Özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "kazanacak aday olmalı" fikri ittifakta yer bulurken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri de gündemdeki sıcaklığını koruyor.
MEZHEP TARTIŞMASI
İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alevi olmasının sünni Müslüman kesim tarafından bir endişe olduğunu öne sürmüştü.
Oral, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bu yaşananların gölgesinde Bursa'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERME: "BENİM İNANCIMI KİM SORGULAYABİLİR?
Her seferinde adaylığı önüne set çeken İYİ Parti'nin ürettiği 'Alevilik' söyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu, bir kez daha aday olacağının sinyalini vererek "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" şeklinde konuştu.
Kimliğinin İYİ Parti eliyle siyasete konu edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;
"Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen bir yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?"
TİP'Lİ AHMET ŞIK'TAN ALEVİ KILIÇDAROĞLU İLE 2023 OLMAZ MESAJI
CHP Genel Başkanı'nın alevi olmasını geçtiğimiz aylarda Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık da diline dolamış, tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Şık, "Kemal Kılıçdaroğlu'nın, Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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