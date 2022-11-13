Millet İttifakı’nda çirkin siyaset! Alevilik kartını öne süren İYİ Parti’ye Kılıçdaroğlu’ndan gönderme: Benim inancımı kim sorgulayabilir?

Tüm bu yaşananların gölgesinde Bursa'da açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERME: "BENİM İNANCIMI KİM SORGULAYABİLİR?

Her seferinde adaylığı önüne set çeken İYİ Parti'nin ürettiği 'Alevilik' söyleminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kılıçdaroğlu, bir kez daha aday olacağının sinyalini vererek "Benim inancımı kim sorgulayabilir?" şeklinde konuştu.

Kimliğinin İYİ Parti eliyle siyasete konu edilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;



"Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen bir yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Hiç birimiz annemizi, babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz, o zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun?"