Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde provokatif soruya sert tepki! Farklı bir ırkçılığın içindesiniz
Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bir gazetecinin provokasyonuna geçit vermedi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye politikası üzerinden sözde Kürt sorunu olduğunu ifade eden gazeteciye "Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Kürtlerle ilgili her hangi bir sorunumuz yok" dedi. Taksim'deki terör saldırısına da değinen Başkan Erdoğan, "Destek verenler dökülen her kana ortaktır." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dost ülkelere teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır." dedi.
"HER KANA ORTAKLAR"
Dost ve müttefik ülkelere terörle mücadelede destek için seslenen Başkan Erdoğan, "Teröristlerin kimin arkasına saklanırsa saklansın kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacaklardır. Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Terör örgütüne destek verenleri de hedefe alan Başkan Erdoğan, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı sonucunda taziyelerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu alçak saldırı terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terör örgütüne destek verenler dökülen her kana ortaktır." ifadelerine yer verdi.
PROVOKATİF SORUYA SERT TEPKİ
Gazeticilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, provokasyon çalışmasına geçit vermedi. Suriye'yi ve Kürtleri öne atarak provokasyona kalkan gazeteciye Başkan Erdoğan, "ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;
"Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…"
SINIR ÖTESİ OPERASYON OLACAK MI?
Terör operasyonlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Şu anda sorgulamalar soruşturmalar devam ediyor. 81 yaralımız vardı. Bu sayı 25'e düştü. 6 kişi hayatını kaybetti. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmak konusunda kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım." dedi.
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