Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde provokatif soruya sert tepki! Farklı bir ırkçılığın içindesiniz

PROVOKATİF SORUYA SERT TEPKİ

Gazeticilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, provokasyon çalışmasına geçit vermedi. Suriye'yi ve Kürtleri öne atarak provokasyona kalkan gazeteciye Başkan Erdoğan, "ABD'de yaşayan bir Türk olduğunu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir ırkçılığın içindesiniz. Sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Bizim Kuzey Irak'ta veya Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi…"