CHP’nin sözde sahra hastanesi düğün salonu oldu! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar oğlunun düğününü yaptı | Kılıçdaroğlu ile Akşener de şahit oldu

MİSKİNLER YURDU

6 özel hastane ve 2 üniversite hastanesi bulunan kentte, bu girişim için hiçbir başvurunun olmadığı belirlenmişti. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.